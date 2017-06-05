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Сергей Кисляк в ближайшее время покинет "Газиантепспор"
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6 Июня 2017 12:10

Сергей Кисляк в ближайшее время покинет "Газиантепспор"

Полузащитник сборной Беларуси Сергей Кисляк в ближайшее время покинет "Газиантепспор" сообщают турецкие СМИ. Футболист достиг договоренности с клубом о досрочном расторжении контракта и станет свободным агентом. Напомним, по итогам сезона "Газиантепспор" вылетел из турецкой Суперлиги.

  

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