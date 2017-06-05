Спорт
6 Июня 2017 12:10
Сергей Кисляк в ближайшее время покинет "Газиантепспор"
Полузащитник сборной Беларуси Сергей Кисляк в ближайшее время покинет "Газиантепспор" сообщают турецкие СМИ. Футболист достиг договоренности с клубом о досрочном расторжении контракта и станет свободным агентом. Напомним, по итогам сезона "Газиантепспор" вылетел из турецкой Суперлиги.
Другие новости
06.06.2017 12:09 / Спорт Александра Саснович второй сезон подряд становится обладательницей премии Кубка Федераций - Heart Award
05.06.2017 18:43 / Спорт Рубрика "Матчбол"
05.06.2017 15:12 / Спорт Олег Дулуб не вернется в "Крумкачы"
05.06.2017 12:17 / Спорт У белорусов 7 золотых наград на этапе Кубка мира по гребле
05.06.2017 12:15 / Спорт "Шахтер" продолжает лидировать в чемпионате Беларуси по футболу
04.06.2017 21:07 / Спорт Белорусские гребцы завоевали две золотые награды
04.06.2017 21:03 / Спорт Проблемы в спортивной сфере обсуждаем с гостями в студии "Главного эфира"
04.06.2017 15:00 / Спорт 5 наград завоевали белорусы на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде
04.06.2017 09:05 / Спорт В Белграде завершается третий этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
04.06.2017 09:02 / Спорт Мадридский "Реал" - лучший футбольный клуб Европы
03.06.2017 21:00 / Спорт В Беларуси отметили Международный олимпийский день
03.06.2017 15:22 / Спорт С настроем только на победу
03.06.2017 15:19 / Спорт Мужская сборная Беларуси по баскетболу уступает в первом матче на турнире в Белостоке
03.06.2017 15:17 / Спорт Три золотые медали у сборной Беларуси на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
03.06.2017 15:00 / Спорт В Беларуси продолжается спортивный праздник
03.06.2017 12:15 / Спорт Владимир Самсонов пробился в 1/8 финала чемпионата мира по настольному теннису
03.06.2017 12:11 / Спорт Прямая трансляция матча "Ювентус" - "Реал" в 21:40 на "Беларусь 1"
03.06.2017 12:01 / Спорт Беларусь отмечает Международный олимпийский день
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия