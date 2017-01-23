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Сергей Хижниченко официально нападающий ФК "Шахтер-Солигорск"
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23 Января 2017 19:17

Сергей Хижниченко официально нападающий ФК "Шахтер-Солигорск"

Напомним, точный удар именно этого футболиста помог карагандинскому "Шахтеру" на выезде обыграть БАТЭ в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2013/2014. Сегодня форвард пописал контракт с "горняками".

  

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