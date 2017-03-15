Сергей Долидович завершает карьеру

15 Марта 2017 15:15

Сергей Долидович меньше чем за год до Олимпиады в Южной Корее завершает карьеру. Об этом прославленный лыжник рассказал в интервью "Спортивной панораме". Последним турниром для Долидовича стал чемпионат мира в финском Лахти, где в лыжном марафоне на 50 километров он стал 22-м. 43-летний спортсмен участвовал в 6-и Олимпиадах и 17-и подряд планетарных форумах.