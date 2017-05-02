Сергей Боровский покидает пост главного тренера футбольного клуба "Динамо-Минск"

2 Мая 2017 15:05

Сергей Боровский спустя 301 день после назначения покидает пост главного тренера футбольного клуба "Динамо-Минск". Официальная причина увольнения: неудачный старт в чемпионате. В пяти турах "бело-голубые" набрали девять очков и занимают пятое место в таблице. Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Гуренко.