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Сергей Боровский покидает пост главного тренера футбольного клуба "Динамо-Минск"
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2 Мая 2017 15:05

Сергей Боровский покидает пост главного тренера футбольного клуба "Динамо-Минск"

Сергей Боровский спустя 301 день после назначения покидает пост главного тренера футбольного клуба "Динамо-Минск". Официальная причина увольнения: неудачный старт в чемпионате. В пяти турах "бело-голубые" набрали девять очков и занимают пятое место в таблице. Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Гуренко.

  

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