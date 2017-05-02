Спорт
2 Мая 2017 15:05
Сергей Боровский покидает пост главного тренера футбольного клуба "Динамо-Минск"
Сергей Боровский спустя 301 день после назначения покидает пост главного тренера футбольного клуба "Динамо-Минск". Официальная причина увольнения: неудачный старт в чемпионате. В пяти турах "бело-голубые" набрали девять очков и занимают пятое место в таблице. Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Гуренко.
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