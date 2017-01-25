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Сергей Бочарников - лучший из белорусов в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в Польше
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25 Января 2017 15:25

Сергей Бочарников - лучший из белорусов в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в Польше

С одним промахом на последнем огневом рубеже он седьмой. Отставание от победителя Александра Логинова из России - минута 53 секунды. Дмитрий Абашев 37-ой, Роман Елетнов 77-ой. Через 20 минут начнется женская индивидуальная гонка. Прямая трансляция - на "Беларусь 5".

 

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