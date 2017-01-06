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Сергей Бочарников финишировал 36-м в гонке преследования на этапе Кубка мира
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7 Января 2017 15:07

Сергей Бочарников финишировал 36-м в гонке преследования на этапе Кубка мира

В гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе побеждает Мартен Футкад. Белорус Сергей Бочарников финишировал 36-м. Роман Елетнов снялся с пасьюта после первого огневого рубежа.

В 16:30 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию женской гонки преследования.  Заявлены Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич.

 

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