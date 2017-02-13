Серебро и бронза - итог выступления пары Домрачева - Бьерндален

13 Февраля 2017 12:20

Серебро и бронза - итог выступления в гонках преследования на чемпионате мира пары Домрачева - Бьерндален. Дарья, стартовав с 27-ой позиции, пройдя дистанцию без единого промаха, финишировала второй, уступив лишь Лауре Дальмайер, бронза у Габриэлы Коукаловой. Оле-Эйнар в аналогичной мужской гонке вперед пропустил Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё.