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Серебро и бронза - итог выступления пары Домрачева - Бьерндален
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13 Февраля 2017 12:20

Серебро и бронза - итог выступления пары Домрачева - Бьерндален

Серебро и бронза - итог выступления в гонках преследования на чемпионате мира пары Домрачева - Бьерндален. Дарья, стартовав с 27-ой позиции, пройдя дистанцию без единого промаха, финишировала второй, уступив лишь Лауре Дальмайер, бронза у Габриэлы Коукаловой. Оле-Эйнар в аналогичной мужской гонке вперед пропустил Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё.

  

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