Съемочная группа "Главного эфира" в гостях у Дарьи Домрачевой

22 Января 2017 21:18

Наш корреспондент Анна Эйсмонт побывала в горной Италии и готова рассказать о закулисье женского биатлона. При этом говорили с девушками не только о спорте. И, конечно, как же без лидера нашей команды Дарьи Домрачевой. Съемочная группа побывала в гостях у именитой спортсменки впервые после возвращения. Эксклюзивный материал "Главного эфира".