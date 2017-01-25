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Съемочная группа "Главного эфира" в гостях у Дарьи Домрачевой
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22 Января 2017 21:18

Съемочная группа "Главного эфира" в гостях у Дарьи Домрачевой

Наш корреспондент Анна Эйсмонт побывала в горной Италии и готова рассказать о закулисье женского биатлона. При этом говорили с девушками не только о спорте. И, конечно, как же без лидера нашей команды Дарьи Домрачевой. Съемочная группа побывала в гостях у именитой спортсменки впервые после возвращения. Эксклюзивный материал "Главного эфира". 

  

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