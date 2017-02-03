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Второй игровой день в матче первого круга первой группы евроафриканской зоны Кубка Дэвиса
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4 Февраля 2017 09:11

Второй игровой день в матче первого круга первой группы евроафриканской зоны Кубка Дэвиса

В противостоянии Беларусь - Румыния пока паритет. Вчера на кортах минского Дворца тенниса в первой встрече Илья Ивашко уступил Адриану Унгуру 2:6, 7:5, 5:7, 4:6. Следом Егор Герасимов в трех сетах не оставил шансов Мариусу Копилу 6:3, 6:4, 6:4. Нарушить равенство смогут Максим Мирный и Егор Герасимов. Наш тандем начнет борьбу против дуэта Хория Тэкау - Николай Фрунза в 13:00. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5". А в воскресенье состоятся еще два одиночных поединка: Ивашко - Копил, Герасимов - Унгур. Вход на все игры бесплатный.

 

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