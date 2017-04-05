Спорт
6 Апреля 2017 07:05
Сегодня Всемирный день настольного тенниса
В Беларуси в честь праздника звезды малой ракетки проведут мастер-класс для любителей. Все желающие смогут провести матч с ведущими спортсменами страны. Акция под лозунгом "Настольный теннис объединяет" пройдет в Республиканском центре олимпийской подготовки по этому виду спорта с 14-ти до 15-ти часов. В мастер-классе примут участие игроки национальной сборной Беларуси - Алина Орловская, Дарья Триголос, Александра Привалова, Глеб Шамрук и Андрей Милованов. К слову, Всемирный день настольного тенниса отмечается по инициативе Международной федерации тенниса.
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