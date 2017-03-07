В Беларуси стартует турнир "Золотая шайба"

9 Марта 2017 09:02

В группе А республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков на призы Президента состязаются ребята 2004-2005 годов рождения из столицы, Минской, Гродненской, Могилевской областей, в группе В - из Минска, Витебской, Брестской и Гомельской областей. Победители сойдутся в финале.

Первый матч начнется сегодня в 14:00 - минчане сыграют с дружиной из Витебской области. Церемония открытия в 17:40 на малой площадке "Чижовка-Арены".

Соревнования пройдут под девизом "Сегодня чемпионат двора - завтра чемпионат мира".