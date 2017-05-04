Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею

5 Мая 2017 07:05

Чемпионат мира по хоккею стартует сегодня в Германии и Франции. Матчи группы В, где выступят белорусы, пройдут в Париже. На старте планетарного форума белорусы встречаются с финнами. И если на прошлом чемпионате наша команда проиграла "Суоми" 2:6, то в 2015 году Беларусь отобрала у Финляндии один балл, уступив в серии буллитов. По мнению хоккеистов и тренерского штаба, сегодня команда может рассчитывать на успешный старт.

Шарль Лингле, нападающий национальной сборной Беларуси по хоккею: "В прошлом году мы начинали турнир тоже против финнов. И первые 20 минут мы играли с ними на равных. А затем во втором и третьем периодах провалились, неизвестно по какой причине. Наша игра сломалась. Мы можем с ними бороться. У нас есть опыт и молодые ребята, которые хотят побеждать. Нам нужно оставаться хладнокровными. Играть 60 минут на одном уровне. При таких условиях у нас есть шанс".

Прямая трансляция противостояния Беларусь - Финляндия начнется в 17:50 на "Беларусь 1", а "Беларусь 5" покажет встречу в записи в 23:50. Уже завтра встречаемся с чехами, 8 мая - с канадцами. 10 - игра со Швейцарией, 12 - встреча с французами, на следующий день дуэль со Словенией, и завершится групповой этап для белорусов матчем с норвежцами 16 мая.