1 Апреля 2017 12:12

Шестью матчами сегодня стартует 27 чемпионат Беларуси по футболу. Первая встреча начнется в 14 часов. Футбольный клуб "Минск" примет брестское "Динамо". Серебряный призер прошлого первенства "Шахтер" сыграет в Городее.

Бронзовый призер "Динамо-Минск" - в Могилеве, в 16:50 прямая трансляция. Действующий чемпион БАТЭ отправится в Гомель. Прямая трансляция этой встречи начнется в 19:20 на телеканале "Беларусь 5".