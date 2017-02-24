Сегодня станут известны имена победителей конкурса "Триумф. Героям спорта"

25 Февраля 2017 09:08

Лучшие атлеты, добившиеся наиболее значительных достижений за 2015 и 2016 годы, станут обладателями памятных статуэток. На вечер звезды белорусского спорта переоденутся в платья и смокинги и выйдут в таком образе на сцену. Как обещают организаторы, церемония вручения премий пройдет в формате яркого шоу. Напомним, что вся страна на протяжении почти месяца голосовала за своих кумиров в восьми номинациях. Телеверсию "Триумф. Героям спорта" в 21:35 смотрите на телеканале "Беларусь 1".