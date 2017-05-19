Сегодня станет известно, кто примет чемпионат мира по хоккею 2021 года

19 Мая 2017 07:02

Претендентов двое - белорусско-латвийский тандем и Финляндия. Голосование пройдет в Кельне. О наших шансах - Станислав Липский.

На планетарном хоккейном форуме сегодня затишье после четвертьфиналов, медальные разборки стартуют только завтра, а сегодня на повестке дня - конгресс IIHF и главное решение - кто же примет турнир в 2021.

Судя по реакции делегатов конгресса вчера во время финальной презентации белорусско-латвийской заявки, именно наш альянс понравился больше. Но это лишь пока внешняя сторона медали, зато член совета директоров КХЛ Александр Медведев в этом вопросе уже сегодня категоричен.

Александр Медведев, член совета директоров Континентальной хоккейной лиги: "Я думаю, лучше дать возможность провести турнир Латвии и Беларуси, потому что вы сделаете это достойно, и будет прекрасный чемпионат".

К слову, вчера россияне уверенно вышли в полуфинал чемпионата, переиграв сборную Чехии 3:0. Орлов, Кучеров и Панарин забросили, а вот Сергей Плотников отличился голевой передачей - на планетарном форуме в Минске нападающий стал чемпионом планеты.

Сильная сторона нашей заявки - блистательный уровень проведения турнира в 2014. Уровень организации и заполненные трибуны еще свежи в воспоминаниях голосующих. Однако Финляндия самостоятельно проводила ЧМ аж в 2003, а в выборе страны - хозяйки таких соревнований этакая негласная очередность все же соблюдается.

Итак, в 13:30 по минскому времени голосование начнется, организаторы рассчитывают, что к 15:00 итог будет известен. Мы же пока ждем и верим, что Беларусь и Латвия сегодня победят.