Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против Македонии
Спорт
RSS
Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против Македонии
Скачать Поделиться

28 Марта 2017 15:12

Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч против Македонии

Если судить по заключительной тренировке, из тех, кто играл в Швеции, в основном составе на поле выйдет только Сергей Политевич. 

Прямая трансляция встречи начнется в 18:55 на телеканале "Беларусь 5".
  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 27.03.2017 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"
145 граций из 11 стран 25.03.2017 15:45 / Спорт 145 граций из 11 стран

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =