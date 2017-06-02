Сегодня проверили готовность столичных объектов ко вторым Европейским играм

2 Июня 2017 15:12

Готовность столичных объектов ко вторым Европейским играм проверил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков. Делегация оценила ход работ на стадионе "Динамо" - здесь состоится церемония открытия форума. Срок завершения реконструкции прежний - декабрь. На сегодня готовность 50%. К 2019 году поручено облагородить и близлежащую территорию. Затем глава оргкомитета соревнований отправился на стройплощадку Дворца художественной гимнастики. Здесь работы идут активно, сдача намечена на 8 марта будущего года.

Александр Ярмолович, директор УП "Минскпроект": "Проектной документацией подрядчик обеспечен. Стройка идет в планируемом режиме. Общестроительная готовность отделочных, сантехнических, электротехнических работ достаточно высокая. Конечно, еще будет серьезный объем, но мы думаем, что это все будет выполнено вовремя и без каких-то задержек".

Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси в июне 2019 года. Ожидается участие более 5-ти тысяч спортсменов.