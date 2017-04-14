Сегодня определятся два первых полуфиналиста Лиги чемпионов

18 Апреля 2017 15:12

"Реал" - "Бавария", "Лестер" – "Атлетико". Сегодня определятся два первых полуфиналиста футбольной Лиги чемпионов. Королевский клуб после гостевой победы 2:1 постарается удержать преимущество над "Баварией" на "Сантьяго-Бернабэу". Чемпион Англии "Лестер" в первом матче уступил "Атлетико" 0:1. Прямая трансляция с "Кинг Пауэр" в 21:40 на "Беларусь 2". Параллельно на "Беларусь 5" встреча "Реала" и "Баварии".