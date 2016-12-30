Сегодня минское "Динамо" сыграет против сборной Канады

30 Декабря 2016 12:17

"Давос" - "Лугано", минское "Динамо" - сборная Канады. Накануне мы узнали имя последнего полуфиналиста Кубка Шпенглера - им стали хозяева, хоккеисты "Давоса", обыгравшие в четвертьфинале "Автомобилист" 3:1. "Зубры" против канадцев сыграют сегодня. Прямая трансляция в 16:55 на "Беларусь 5".