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Сегодня минское "Динамо" сыграет против сборной Канады
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30 Декабря 2016 12:17

Сегодня минское "Динамо" сыграет против сборной Канады

"Давос" - "Лугано", минское "Динамо" - сборная Канады. Накануне мы узнали имя последнего полуфиналиста Кубка Шпенглера - им стали хозяева, хоккеисты "Давоса", обыгравшие в четвертьфинале "Автомобилист" 3:1. "Зубры" против канадцев сыграют сегодня. Прямая трансляция в 16:55 на "Беларусь 5".

 

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