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Себастьян Феттель - победитель Гран-при Бахрейна
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17 Апреля 2017 19:18

Себастьян Феттель - победитель Гран-при Бахрейна

Для "Феррари" это вторая победа в трех гонках сезона "Формулы-1". Такого старта у Скудерии не было с 2008 года. Феттель вновь возглавил общий зачет. Вторым в Бахрейне финишировал Льюис Хэмилтон. “Феррари” лидирует в Кубке конструкторов, "Мерседес" с отставанием в три очка - второй.  

  

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