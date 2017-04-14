Себастьян Феттель - победитель Гран-при Бахрейна

17 Апреля 2017 19:18

Для "Феррари" это вторая победа в трех гонках сезона "Формулы-1". Такого старта у Скудерии не было с 2008 года. Феттель вновь возглавил общий зачет. Вторым в Бахрейне финишировал Льюис Хэмилтон. “Феррари” лидирует в Кубке конструкторов, "Мерседес" с отставанием в три очка - второй.