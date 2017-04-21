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Спорт
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22 Апреля 2017 18:45

Счет в поединке между теннисистками Беларуси и Швейцарии после первого дня 1:1

Теннисистки Швейцарии сравняли счет в полуфинальном матче Кубка Федераций с Беларусью. 
  

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