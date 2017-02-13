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Сборные по теннису Беларуси и Швейцарии сыграют в Минске 22-23 апреля
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13 Февраля 2017 19:07

Сборные по теннису Беларуси и Швейцарии сыграют в Минске 22-23 апреля

Беларусь - Швейцария, Чехия - США. Так выглядят пары полуфиналисток Мировой группы Кубка Федерации. Белоруски, напомним, дома обыграли команду Нидерландов 4:1, а швейцарские теннисистки с таким же счетом сенсационно выиграли у второй команды мира - Франции. Сборные Беларуси и Швейцарии сыграют 22-23 апреля в Минске. 

  

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