17 Апреля 2017 21:28

Сборная Швейцарии по теннису сегодня прилетела в Минск, где ее ждут матчи полуфинала Мировой группы Кубка Федерации против команды Беларуси. Наши соперники прибыли пока без мировой звезды Мартины Хингис. Она в белорусской столице будет уже завтра. Что ж, противостояние будет ярким и напряженным. Ведь и белоруски стойко держат свои позиции и уверенно поднимаются в мировом рейтинге. Андрей Козлов продолжит.

Эта девушка возглавляла мировой рейтинг в одиночном разряде и парном 20 лет назад. В эти же годы она побеждала на трех турнирах Большого шлема - в Австралии, США и в Великобритании. Не дотянулась разве что к триумфу на Roland Garros. Начало 21 века в карьере Мартины Хингис получилось по разным причинам не самым успешным, но в национальной команде 8-й номер мирового парного рейтинга по-прежнему в строю.

Уже сегодня швейцарская команда приземлилась в Национальном аэропорту Минск. Пока без легендарной Хингис - ее прибытие ожидается завтра. Тем не менее в Беларуси уже и Тимеа Бачински, и Виктория Голубич и Белинда Бенчич.

Хайнц Гюнтхардт, капитан сборной Швейцарии по теннису: "Я не считаю последние успехи белорусских теннисисток чем-то удивительным. Я всегда знал, что ваши девушки - талантливые спортсменки. И они показали свой класс еще в предыдущих раундах Кубка Федерации. Александра Саснович показала хорошую игру на турнире у нас дома, в Биле. Но теперь надеемся, что также успешно выступим мы у вас в гостях".

Сборная Швейцарии по теннису привезла в Минск максимально боевой состав. Наши соперницы рассчитывают именно на победу. Но и наши теннисистки на прошлой недели, во-первых, удачно выступали на различных турнирах, и, во-вторых, поднялись в мировом рейтинге.

Александра Саснович на статусном турнире в Швейцарии остановилась в шаге от финального матча. Но главное, что еще во втором круге белоруска встречалась с хозяйкой кортов Викторией Голубич, которая также приехала в Минск на Кубок Федерации.

Ольга Говорцова и вовсе стала лучшей в турнире в американском Индиан Харбор Бич, обыграв представительницу США Аманду Анисимову, 6-3, 4-6, 6-3.

В обновленном сегодня рейтинге WTA Александра Саснович пробилась в топ-100. Увеличили позиции в рейтинге и остальные белоруски - Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко. Среди наших соперниц лучшая в рейтинге Тимеа Бачински - она 22-я.

Все матчи, победа в которых выводит в финал Мировой группы, пройдут на кортах "Чижовка-Арены" 22 и 23 апреля. Пары соперниц станут известны после жеребьевки, которая пройдет в четверг.