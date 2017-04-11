Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Сборная Швейцарии по теннису привезет в Минск боевой состав
Спорт
RSS
Сборная Швейцарии по теннису привезет в Минск боевой состав
Скачать Поделиться

12 Апреля 2017 19:08

Сборная Швейцарии по теннису привезет в Минск боевой состав

Против Беларуси на корты "Чижовка-Арены" в рамках полуфинала Мировой группы Кубка федерации выйдут Тимеа Бащински, Виктория Голубич, Белинда Бенчич и легендарная Мартина Хингис. Белорусский квартет составят Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко и Ольга Говорцова. Матчи пройдут 22 и 23 апреля. 

  

Другие новости

Два гола и одна передача Два галы і адна перадача 11.04.2017 19:08 / Спорт Два гола и одна передача
Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 10.04.2017 18:50 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =