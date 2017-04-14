Сборная Швейцарии по теннису прилетела сегодня в Минск

17 Апреля 2017 15:05

Сборная Швейцарии по теннису уверена в своей победе в полуфинале Кубка Федерации против команды Беларуси. Однако капитана Хайнца Гюнтхардта не могут не тревожить успехи белорусских теннисисток, а именно Александры Саснович и Ольги Говорцовой, на различных турнирах в преддверии важного противостояния.

Об этом Гюнтхардт заявил после того, как самолет со сборной Швейцарии приземлился в Национальном аэропорту Минск сегодня около полудня. Прилетели все теннисистки, кроме самой звездной Мартины Хингис. Ее прибытие ожидается завтра.

Хайнц Гюнтхардт, капитан сборной Швейцарии по теннису: "Я не считаю последние успехи белорусских теннисисток чем-то удивительным. Я всегда знал, что ваши девушки - талантливые спортсменки. И они показали свой класс еще в предыдущих раундах Кубка Федерации. Александра Саснович показала хорошую игру на турнире у нас дома, в Биле. Но теперь надеемся, что так же успешно выступим мы у вас в гостях".

Противостояние Беларуси и Швейцарии в рамках полуфинала Кубка Федерации пройдет в эти выходные на кортах "Чижовка-Арены". В составе нашей команды выступят Ольга Говорцова, Александра Саснович, Арина Соболенко и Вера Лапко.