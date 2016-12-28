Сборная Канады обыграла "Давос", 4:3

28 Декабря 2016 15:31

Сборная Канады после поражения от "Динамо" позавчера накануне реабилитируется, обыграв хозяев Кубка Шпенглера – "Давос", 4:3. Чуть ранее "Маунтфилд" справился с "Автомобилистом", также 4:3. Таким образом, в случае сегодняшней победы над "Давосом" минское "Динамо" из группы Каттини выйдет с первого места и сразу в полуфинал. Начало поединка в 22:15. Прямая трансляция встречи вас будет ждать на телеканале "Беларусь 5".