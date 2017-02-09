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Сборная Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене
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9 Февраля 2017 19:19

Сборная Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене

Сборная Германии выиграла смешанную эстафету на стартовавшем чемпионате мира в Хохфильцене. Франция на втором месте, россияне замкнули тройку призеров. Команда Беларуси в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Владимира Чепелина и Сергея Бочарникова финишировала 22-ой. Всего выступило 25 сборных.

  

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