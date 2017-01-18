Сборная Германии по гандболу готовится сегодня встретиться с белорусской командой

18 Января 2017 12:17

Сборная Германии по гандболу на чемпионате мира проводит разминку над Саудовской Аравией, здесь счет 38:24, возглавляет таблицу и готовится сегодня встретиться с белорусской командой. Начало прямой трансляции на "Беларусь 5" в 19:45. Сборная Юрия Шевцова на данный момент четвертая в группе.