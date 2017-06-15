Спорт
16 Июня 2017 12:12
Сборная Беларуси разгромила Румынию 32:22
Очередной топ-турнир для гандболистов. Сборная Беларуси разгромила в гостях Румынию 32:22 в пятом матче квалификации к чемпионату Европы - 2018. Самый результативный у белорусов - Борис Пуховский, 7 мячей. Наша команда за тур до финиша отбора квалифицировалась на Евро в Хорватию. Это будет шестой топ-турнир подряд для гандболистов Юрия Шевцова. В воскресенье белорусы сыграют в Минске против Сербии.
Павел Селиверстов - бронзовый призер этапа "Бриллиантовой лиги" в Осло. Белорусский прыгун покорил планку высотой 2 метров 25 сантиметров. Победил представитель Катара Эсса Мутаз Баршим, прыгнувший на 2,38. Это лучший результат сезона.
В беге на 100 метров с барьерами Алина Талай четвертая.
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