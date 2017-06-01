Сборная Беларуси против Швейцарии в 21:35 на телеканале "Беларусь 5"

1 Июня 2017 12:15

Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня товарищеский матч в Швейцарии против местной национальной команды. Игорь Криушенко взял в Невшатель экспериментальный состав, в котором многие еще не играли за главную команду страны.

Прямая трансляция матча из Швейцарии начнется в 21:35 на телеканале "Беларусь 5".