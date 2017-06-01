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Сборная Беларуси против Швейцарии в 21:35 на телеканале "Беларусь 5"
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1 Июня 2017 12:15

Сборная Беларуси против Швейцарии в 21:35 на телеканале "Беларусь 5"

Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня товарищеский матч в Швейцарии против местной национальной команды. Игорь Криушенко взял в Невшатель экспериментальный состав, в котором многие еще не играли за главную команду страны. 

Прямая трансляция матча из Швейцарии начнется в 21:35 на телеканале "Беларусь 5".

  

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