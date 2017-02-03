Сборная Беларуси по теннису против Румынии. Трансляции игр ведет "Беларусь 5"

5 Февраля 2017 12:02

Одержать одну победу. Сборная Беларуси по теннису в эти минуты проводит четвертый матч против Румынии в первой группе первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Илья Ивашко играет с лидером гостей Мариушем Копилом. В случае победы белорусы выйдут в следующий раунд. Если нет - все решится во встрече Герасимов - Унгур. Трансляции игр ведет "Беларусь 5".