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Сборная Беларуси по теннису против Румынии. Трансляции игр ведет "Беларусь 5"
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5 Февраля 2017 12:02

Сборная Беларуси по теннису против Румынии. Трансляции игр ведет "Беларусь 5"

Одержать одну победу. Сборная Беларуси по теннису в эти минуты проводит четвертый матч против Румынии в первой группе первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Илья Ивашко играет с лидером гостей Мариушем Копилом. В случае победы белорусы выйдут в следующий раунд. Если нет - все решится во встрече Герасимов - Унгур. Трансляции игр ведет "Беларусь 5".

  

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