Спорт
18 Апреля 2017 19:31
Сборная Беларуси по настольному теннису в Минске принимает команду Венгрии
В составе нашей команды 12-я ракетка мира, полуфиналист Олимпиады в Рио Владимир Самсонов. Победитель противостояния получит путевку на чемпионат Европы.
Подробности в "Дне спорта".
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