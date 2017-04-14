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Спорт
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18 Апреля 2017 19:31

Сборная Беларуси по настольному теннису в Минске принимает команду Венгрии

В составе нашей команды 12-я ракетка мира, полуфиналист Олимпиады в Рио Владимир Самсонов. Победитель противостояния получит путевку на чемпионат Европы. 

Сборная Беларуси по настольному теннису в Минске принимает команду Венгрии

Подробности в "Дне спорта".

  

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