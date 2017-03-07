7 Марта 2017 19:17

Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня проведет второй товарищеский матч против команды Словакии в Минске. Вчера, напомним, впервые в истории белорусы обыграли оппонента - 2:1. Прямая трансляция сегодняшней встречи в 19:50 на телеканале "Беларусь 5".