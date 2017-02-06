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Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла сборную Казахстана 1:0
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7 Февраля 2017 12:17

Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла сборную Казахстана 1:0

Сборная Беларуси по мини-футболу в Алматы благодаря точному удару Владислава Селюка обыгрывает сборную Казахстана 1:0 в рамках товарищеской встречи. Повторный поединок состоится завтра. Эти игры - этап подготовки к отбору на чемпионат Европы.  

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