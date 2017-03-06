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Сборная Беларуси по легкой атлетике с тремя медалями возвращается с чемпионата Европы в помещении
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6 Марта 2017 19:21

Сборная Беларуси по легкой атлетике с тремя медалями возвращается с чемпионата Европы в помещении

В шаге от золота остановилась Алина Талай в беге на 60 метров с барьерами.

Бронза у Юлии Леонтюк в толкании ядра, Павел Селиверстов - также на третьей ступени пьедестала в прыжках в высоту.

В медальном зачете сборная Беларуси заняла 17-е место. Главный старт года для команды - чемпионат мира, который пройдет в Лондоне в августе.

  

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