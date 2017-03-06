Сборная Беларуси по легкой атлетике с тремя медалями возвращается с чемпионата Европы в помещении

6 Марта 2017 19:21

В шаге от золота остановилась Алина Талай в беге на 60 метров с барьерами.

Бронза у Юлии Леонтюк в толкании ядра, Павел Селиверстов - также на третьей ступени пьедестала в прыжках в высоту.

В медальном зачете сборная Беларуси заняла 17-е место. Главный старт года для команды - чемпионат мира, который пройдет в Лондоне в августе.