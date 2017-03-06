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6 Марта 2017 16:00

Сборная Беларуси по легкой атлетике с тремя медалями возвращается из Белграда

Там завершился чемпионат Европы в помещениях. Серебро у Алины Талай - бег на 60 метров с барьерами, по бронзовой награде у Юлии Леонтюк в толкании ядра и Павла Селиверстова в прыжках в длину.

Подробности - сегодня в "Панораме", завтра - в программе "Спорт-кадр".

  

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