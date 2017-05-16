Сборная Беларуси по хоккею заняла 13 место на чемпионате мира

16 Мая 2017 21:17

Благодаря этой виктории у нашей команды стало семь очков, и как следствие - итоговое 13 место. Лучшими в составе белорусов на планетарном форуме признаны Александр Павлович. Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. Подробнее о заключительном матче на турнире дружины Дэйва Льюиса, ближайшем будущем и итогах репортаж Станислава Липского.

Виталий Бабуськин в 2002-м переехал в Париж, всю жизнь болеет за гродненский "Неман", сейчас борется с раком, две химиотерапии болезнь остановили, что позволило переживать за родную сборную непосредственно с трибун.

Увидев двух братьев Костицыных, встречающих своих родителей в фойе арены за 30 минут до старта матча, понимаем: в заключительном поединке на ЧМ против Норвегии нападающие не помогут, причина - травмы.

Ворота защищал Корноухов, у Лаланда тоже микроповреждение.

В игре против северян мы ничего не решали, поэтому с таким ослабленным составом видеть цифры 2:1 в нашу пользу после двух периодов было приятно: Лисовец и Кулаков отличились.

В третьем отрезке поединка пропустили дважды, но сумели не только вернуться в игру после точного броска Шинкевича, но и вовсе благодаря дублю Лисовца выиграть в основное время 4:3.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: "В командах нашей группы хоккеисты быстрее, габаритнее, мастеровитее. Я не ищу оправданий, я всегда говорю в таком случае: нам нужно найти другой способ, как их одолеть. Мы ищем хоккеистов, которые заменят Кулакова, Ковыршина, именно поэтому я просмотрел 150 игроков, сейчас идет смена поколений в национальной команде - отсюда и результат".

3 867 болельщиков следили за игрой Беларусь - Норвегия, с каждым днем любителей этой игры здесь все меньше, видимо, к такому количеству хоккея в Париже не привыкли, сказывается усталость. Кстати, об усталости: специалисты, да и сами игроки

Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин - лучшие игроки сборной Беларуси на ЧМ-2017, плей-офф этого турнира стартует уже в четверг.