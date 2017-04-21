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Сборная Беларуси по хоккею уступает Швеции в очередном домашнем матче Евровызова
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22 Апреля 2017 12:30

Сборная Беларуси по хоккею уступает Швеции в очередном домашнем матче Евровызова

Сборная Беларуси по хоккею уступает Швеции в очередном домашнем матче Евровызова 1:4. За нашу команду на ледовой площадке в Гродно отличился лишь Демков, во втором периоде он восстановил паритет, после чего шведы забросили еще три шайбы. Сегодня в 17 часов начнется второе противостояние - трансляция на "Беларусь 5".

 

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