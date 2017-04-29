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Сборная Беларуси по хоккею уступает Франции в первой встрече команд в рамках Евровызова 1:3
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1 Мая 2017 12:19

Сборная Беларуси по хоккею уступает Франции в первой встрече команд в рамках Евровызова 1:3

Единственную шайбу за гостей провел Граборенко. Сегодня второй матч, начало в 19 часов, прямая трансляция - на "Беларусь 5".
  

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