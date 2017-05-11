Сборная Беларуси по хоккею сегодня сыграет с французами

12 Мая 2017 07:14

Отступать некуда. Сборная Беларуси по хоккею сегодня сыграет с хозяевами турнира - французами. Начало в 21:10. Прямая трансляция на "Беларусь 1". Если проиграем, то субботний матч против Словении станет поединком за выживание. Менее двух недель назад в рамках Еврочелленджа команды встречались в Бордо. Тогда в одном матче белорусы уступили, во второй игре была виктория. Французы вчера сыграли со сборной Канады. Действующие чемпионы мира победили 3:2. У Франции 6-е место в группе B, две победы и 5 очков в активе. Белорусы на последнем месте без набранных очков.