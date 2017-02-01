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Сборная Беларуси по хоккею с мячом проиграла сборной США 5:14
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1 Февраля 2017 19:18

Сборная Беларуси по хоккею с мячом проиграла сборной США 5:14

Сборная Беларуси по хоккею с мячом проиграла сборной США 5:14 в заключительном поединке группового этапа чемпионат мира, который в эти дни проходит в шведском Сандвикене, заняла третье место в своем квартете и продолжит выступление на турнире в четвертьфинале: соперником белорусов станет победитель пары Россия - Швеция.

  

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