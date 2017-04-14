Сборная Беларуси по хоккею проведет товарищеский матч против сборной Германии

14 Апреля 2017 15:24

Возьмут ли белорусы реванш за поражение на прошлогоднем чемпионате мира по хоккею? Сегодня в Жлобине наша команда проведет товарищеский матч против Германии. В 2016-м, напомним, Беларусь уступила со счетом 2:5. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 19:05.