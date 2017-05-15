Сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет заключительный матч на чемпионате мира

16 Мая 2017 07:14

Команда Дэйва Льюиса сыграет с Норвегией. Сейчас белорусы с четырьмя очками занимают предпоследнее место группы В. Напомним, наши хоккеисты сохранили прописку в элитном дивизионе. Покидают же элиту сборные Италии и Словении. Прямая трансляция матча Беларусь - Норвегия начнется на телеканале "Беларусь 1" в 13:10.