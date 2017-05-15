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Сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет заключительный матч на чемпионате мира
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16 Мая 2017 07:14

Сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет заключительный матч на чемпионате мира

Команда Дэйва Льюиса сыграет с Норвегией. Сейчас белорусы с четырьмя очками занимают предпоследнее место группы В. Напомним, наши хоккеисты сохранили прописку в элитном дивизионе. Покидают же элиту сборные Италии и Словении. Прямая трансляция матча Беларусь - Норвегия начнется на телеканале "Беларусь 1" в 13:10.

  

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