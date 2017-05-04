Сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Финляндии 2:3

5 Мая 2017 19:00

В Париже завершился стартовый для белорусской сборной матч группового раунда чемпионата мира. Прямую трансляцию матча вел телеканал "Беларусь 1". В соперниках наших хоккеистов была команда Финляндии.

В прошлом году сборные тоже встречались на старте группового турнира, тогда наша команда потерпела поражение. В сегодняшнем матче счет открыли финны и к концу первого периода уже вели с преимуществом в две шайбы. Однако затем наша сборная показала, что в хоккее это еще далеко не приговор. Во второй 20-минутке Егор Шарангович не без помощи Стефановича переиграл голкипера Финляндии Корписало. А в третьем благодаря шайбе Ковыршина наши сравняли счет. Белорусы были в шаге от того, чтобы произвести фурор. Ведь перед матчем букмекеры отдавали предпочтение нашим соперникам. И даже пропустив за 10 минут до конца встречи третью шайбу в свои ворота, были полны решимости и желания вновь восстановить равновесие. К сожалению, на этот раз не получилось. Поражение со счетом 2:3.

Между тем глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, посетив утреннюю тренировку нашей команды, принес извинения хоккеистам за действия французской полиции. Напомним, после прилета в Париж белорусы подверглись тщательному досмотру. Стала известна и причина этого. По словам французского посольства в Беларуси, таковы были требования прокуратуры. Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений. Подобный контроль часто осуществляется во время крупных международных соревнований. Он не направлен, в частности, против какой-либо страны и ставит своей целью поощрять спортивные честность и этику, говорится в сообщении.