Сборная Беларуси по хоккею не пробилась в Южную Корею

5 Апреля 2017 15:08

Сборная Беларуси в Южную Корею не пробилась, но все равно мы лишились бы только одного игрока. Михаил Грабовский по-прежнему травмирован. Его клуб "Нью-Йорк Айлендерс" минувшей ночью в овертайме обыграл "Нэшвилл", 2:1. В таблице Востока островитяне на 9-м месте в пяти очках от идущего восьмым “Торонто”.