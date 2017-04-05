Спорт
5 Апреля 2017 15:08
Сборная Беларуси по хоккею не пробилась в Южную Корею
Сборная Беларуси в Южную Корею не пробилась, но все равно мы лишились бы только одного игрока. Михаил Грабовский по-прежнему травмирован. Его клуб "Нью-Йорк Айлендерс" минувшей ночью в овертайме обыграл "Нэшвилл", 2:1. В таблице Востока островитяне на 9-м месте в пяти очках от идущего восьмым “Торонто”.
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