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Сборная Беларуси по хоккею не пробилась в Южную Корею
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5 Апреля 2017 15:08

Сборная Беларуси по хоккею не пробилась в Южную Корею

Сборная Беларуси в Южную Корею не пробилась, но все равно мы лишились бы только одного игрока. Михаил Грабовский по-прежнему травмирован. Его клуб "Нью-Йорк Айлендерс" минувшей ночью в овертайме обыграл "Нэшвилл", 2:1. В таблице Востока островитяне на 9-м месте в пяти очках от идущего восьмым “Торонто”. 

  

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