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Сборная Беларуси по хоккею начала решающий этап подготовки к чемпионату мира
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29 Марта 2017 15:21

Сборная Беларуси по хоккею начала решающий этап подготовки к чемпионату мира

Пока без натурализированных североамериканцев. Сборная Беларуси по хоккею начала решающий этап подготовки к чемпионату мира, который в мае примут Париж и Кельн. В сегодняшней тренировке участвовал 31 игрок. Лингле, Платт, Лаланд и Бэйлен по разным причинам пока не с командой.

Ближайшие подготовительные матчи команда Дэйва Льюиса проведет 7 и 8 апреля на выезде против Латвии.

Подробности в "Дне спорта".

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