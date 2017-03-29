29 Марта 2017 15:21

Пока без натурализированных североамериканцев. Сборная Беларуси по хоккею начала решающий этап подготовки к чемпионату мира, который в мае примут Париж и Кельн. В сегодняшней тренировке участвовал 31 игрок. Лингле, Платт, Лаланд и Бэйлен по разным причинам пока не с командой.

Ближайшие подготовительные матчи команда Дэйва Льюиса проведет 7 и 8 апреля на выезде против Латвии.

Подробности в "Дне спорта".



