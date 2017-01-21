Сборная Беларуси по гандболу выходит в 1/8 финала чемпионата мира

21 Января 2017 09:10

Плей-офф чемпионата мира. Сборная Беларуси по гандболу обыгрывает Венгрию и с третьего места в группе С выходит в 1/8 финала планетарного форума. Виктория 27:25. Лучшие в составе белорусов - Иван Бровко и Борис Пуховский - забросили по 6 мячей. В первом матче на выбывание команда Юрия Шевцова сыграет со Швецией. Встреча пройдёт уже завтра. Начало - в 18 часов по белорусскому времени, трансляция - на телеканале "Беларусь 5".