Сборная Беларуси по гандболу уверенно обыграла сборную Польши

5 Мая 2017 12:08

Победа, которая вселяет уверенность. Сборная Беларуси по гандболу в третьем матче отбора на чемпионат Европы - 2018 уверенно разобралась с Польшей, 32:23. В воскресенье команды сыграют вновь, на этот раз в Полоцке.

В другом матче группы Сербия в гостях одолела Румынию, 23:22. Белорусы, сербы и румыны набрали по 4 очка, на первом месте, благодаря лучшей разнице мячей, наши гандболисты. На Евро попадут две команды.