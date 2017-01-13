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Сборная Беларуси по гандболу уступает Чили
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13 Января 2017 19:22

Сборная Беларуси по гандболу уступает Чили

Сборная Беларуси по гандболу уступает Чили и сильно усложняет себе выход в плей-офф чемпионата мира. Команда Юрия Шевцова стартует с поражения - 28:32. Отметим, что букмекерский коэффициент на победу чилийцев равнялся 20.

 

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