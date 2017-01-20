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У Сборной Беларуси по гандболу сегодня заключительный матч группового этапа чемпионата мира
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20 Января 2017 09:20

У Сборной Беларуси по гандболу сегодня заключительный матч группового этапа чемпионата мира

В соперниках команда Венгрии. Но многое будет зависеть от матча между Чили и Саудовской Аравией. От его итога станет ясно, сколько мячей и побед нужно белорусам, чтобы выйти в плей-офф. Начало противостояния Беларусь - Венгрия в 22:45 на телеканале "Беларусь 5".  

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